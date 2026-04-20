Tinderreisen
Folge 4: Ti Amo auf Spanisch
56 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
In Barcelona kommen sich Jayden und Laura durch ihre gemeinsame Liebe zur Musik näher und es sprühen ordentlich die Funken. Charly lässt sich in Seoul von seiner neuen Flamme zu einem Date in einem fragwürdigen Café überreden.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4