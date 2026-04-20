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Tinderreisen

Ti Amo auf Spanisch

ATVStaffel 8Folge 4vom 20.04.2026
Ti Amo auf Spanisch

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Folge 4: Ti Amo auf Spanisch

56 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

In Barcelona kommen sich Jayden und Laura durch ihre gemeinsame Liebe zur Musik näher und es sprühen ordentlich die Funken. Charly lässt sich in Seoul von seiner neuen Flamme zu einem Date in einem fragwürdigen Café überreden.

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