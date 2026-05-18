Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Beziehungskiller Selfie

ATVStaffel 8Folge 10vom 18.05.2026
Beziehungskiller Selfie

Beziehungskiller SelfieJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 10: Beziehungskiller Selfie

59 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Jessica wird in Malaga in das Familienleben ihres Dates integriert und lernt seine Eltern kennen - inklusive hausgemachter Paella und Operngesang. In Barcelona überraschen sich Michi und sein Date gegenseitig mit Geschenken, die Gefühle gehen tief. In Lissabon eskalieren Missverständnisse und Eifersucht, als Dannys Selfie für mächtig Ärger sorgt und Handys kontrolliert werden.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 8 Staffeln und Folgen