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Tinderreisen

A Cider is ka Seidl

ATVStaffel 8Folge 11vom 25.05.2026
A Cider is ka Seidl

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Folge 11: A Cider is ka Seidl

59 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Charlie will sein Rendezvous in Seoul beeindrucken und probiert prompt ein paar Hühnerfüße, während Lev mit mehreren Dates gleichzeitig jongliert. Bei Danny in Lissabon ist die Stimmung inzwischen auf dem Tiefpunkt angelangt und er versucht, den Kummer in Alkohol zu ertränken. Sein Kumpel Patrick dagegen glaubt weiterhin fest an seine Strategie beim Tindern.

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