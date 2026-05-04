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Der Wein-Frodo

ATVStaffel 8Folge 6vom 04.05.2026
Der Wein-Frodo

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Folge 6: Der Wein-Frodo

59 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

In Lissabon ziehen Patrick und Danny unterschiedliche Schlüsse: Während einer romantische Momente erlebt, definiert der andere seine Ansprüche völlig neu. In Malaga sorgt ein Überangebot an Dates für Chaos: Yessica steht plötzlich zwischen zwei Männern. Außerdem gelingt es Michi in Barcelona, endlich seine Gefühle zuzulassen.

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