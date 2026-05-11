Tinderreisen
Folge 8: Deep und Shallow
59 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
In der achten Folge von Tinderreisen wird es impulsiv, emotional und stellenweise völlig unberechenbar. Zwischen romantischen Hoffnungen, fragwürdigen Entscheidungen und überraschend großen Gesten zeigt sich einmal mehr: Wenn Gefühle ins Spiel kommen, ist auf Tinderreisen alles möglich.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4