Tiny House, Big Living
Folge vom 12.02.2020: Kuscheln mit der Highschool-Liebe
21 Min.Folge vom 12.02.2020
Eine Nachricht veränderte den Lebensplan von Holly und Steve. Sie entscheiden sich, das Land zu bereisen und einen minimalistischen Lebensstil in einem winzigen Eigenheim zu leben. Nachdem sie sich in ein Modellhaus verliebt hatten, lassen sie ihr 28 Quadratmeter großes Traumhaus mit einem Holzofen, einem Einbaubett und einer Dusche in Originalgröße nachbauen.
