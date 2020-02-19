Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tiny House, Big Living

Der Olympia-Stützpunkt

HGTV
Der Olympia-Stützpunkt

Tiny House, Big Living

Folge vom 19.02.2020: Der Olympia-Stützpunkt

21 Min.

Ein Architekturstudent nutzt die Gunst der Stunde für das Projekt seines Lebens: Er baut ein futuristisches Minihaus für sich, das den kanadischen Wintern standhält und als Rückzugsort gilt, während er für die Olympischen Spiele trainiert. Von der Flügeltür zum automatischen Bett bis hin zur Holzarbeit strotzt jeder Aspekt dieses High-Tech-Häuschens vor filigranen und akribischen Details.

