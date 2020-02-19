Tiny House, Big Living
Folge vom 19.02.2020: Der Olympia-Stützpunkt
21 Min.Folge vom 19.02.2020
Ein Architekturstudent nutzt die Gunst der Stunde für das Projekt seines Lebens: Er baut ein futuristisches Minihaus für sich, das den kanadischen Wintern standhält und als Rückzugsort gilt, während er für die Olympischen Spiele trainiert. Von der Flügeltür zum automatischen Bett bis hin zur Holzarbeit strotzt jeder Aspekt dieses High-Tech-Häuschens vor filigranen und akribischen Details.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
