Tiny House, Big Living
Folge vom 19.02.2020: Das kleine Kaffeehaus
21 Min.Folge vom 19.02.2020
Ein Ehepaar erfüllt sich einen Traum und baut ein Tiny House, das gleichzeitig als mobiles Café für unterwegs fungiert. Damit die wenigen Quadratmeter als funktionaler Wohnraum und Arbeitsraum genutzt werden können, wird der Dachboden zum Büro, die Küche zu einem Coffeeshop mit Straßenverkauf-Fenster und das Wohnzimmer zur Verkaufsfläche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.