Tiny House, Big Living

Ein Haus für fünf

HGTV Folge vom 08.01.2020
Ein Haus für fünf

Ein Haus für fünfJetzt kostenlos streamen

Tiny House, Big Living

Folge vom 08.01.2020: Ein Haus für fünf

21 Min.Folge vom 08.01.2020

Eine Familie wird kreativ, um zu fünft in ein Tiny House zu passen. Das Haus wird komplett auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Damit spart die Familie langfristig Geld und kann das College der Kinder bezahlen. Während sich die Eltern ein Doppelbett wünschen, bekommen die Kinder auch ein eigenes Spielzimmer.

