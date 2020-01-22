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Tiny House, Big Living

Die reisende Krankenschwester

HGTVFolge vom 22.01.2020
Die reisende Krankenschwester

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Tiny House, Big Living

Folge vom 22.01.2020: Die reisende Krankenschwester

21 Min.Folge vom 22.01.2020

Die Krankenpfleger Kat und Tyler planen ihr Work & Travel, um die USA zu bereisen. Dafür bauen sie ein mobiles Tiny House ganz nach ihren Vorstellungen. Kat ist für den kreativen Part zuständig und entwirft die Inneneinrichtung. Tyler stellt sich geschickt mit Holz an und baut Sitzgelegenheiten, die Küche sowie smarte Gadgets.

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