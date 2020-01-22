Die reisende KrankenschwesterJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 22.01.2020: Die reisende Krankenschwester
21 Min.Folge vom 22.01.2020
Die Krankenpfleger Kat und Tyler planen ihr Work & Travel, um die USA zu bereisen. Dafür bauen sie ein mobiles Tiny House ganz nach ihren Vorstellungen. Kat ist für den kreativen Part zuständig und entwirft die Inneneinrichtung. Tyler stellt sich geschickt mit Holz an und baut Sitzgelegenheiten, die Küche sowie smarte Gadgets.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.