Tiny House, Big Living
Folge vom 22.01.2020: 20 Quadratmeter Glück
21 Min.Folge vom 22.01.2020
Chad Steen ist wieder zu seiner Mutter gezogen, um sich nach einigen Operationen um sie zu kümmern. Seitdem träumt er von einem Mini-Haus für sich ganz alleine. Die Fassade erscheint in Naturstein- und Blockhausoptik. Im Kontrast dazu wird der Innenraum sehr modern inklusive eines Arbeitsplatzes gestaltet. Beleuchtung & Co. wird der IT-Experte über eine App steuern.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.