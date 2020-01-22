Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiny House, Big Living

20 Quadratmeter Glück

HGTVFolge vom 22.01.2020
20 Quadratmeter Glück

20 Quadratmeter GlückJetzt kostenlos streamen

Tiny House, Big Living

Folge vom 22.01.2020: 20 Quadratmeter Glück

21 Min.Folge vom 22.01.2020

Chad Steen ist wieder zu seiner Mutter gezogen, um sich nach einigen Operationen um sie zu kümmern. Seitdem träumt er von einem Mini-Haus für sich ganz alleine. Die Fassade erscheint in Naturstein- und Blockhausoptik. Im Kontrast dazu wird der Innenraum sehr modern inklusive eines Arbeitsplatzes gestaltet. Beleuchtung & Co. wird der IT-Experte über eine App steuern.

Alle verfügbaren Folgen