Tiny House, Big Living
Folge vom 29.01.2020: Das Kleinkunsthaus
21 Min.Folge vom 29.01.2020
Ein junges Schauspielerpaar träumt davon, mit ihrer eigenen Wanderbühne an Orte zu reisen, die von Naturkatastrophen heimgesucht wurden, um die Menschen aufzumuntern. Ihre Vision umfasst ein Tiny House mit einer ausziehbaren Showbühne, die gleichzeitig auch als Terrasse dient. Außerdem wollen die beiden eine großzügige Küche, in der sie kochen und Gäste bewirten können. Sie rechnen mit sechs Monaten Bauzeit und 20.000 Dollar Kosten. Die ganze Familie packt mit an, um den Traum vom mobilen Tiny House zu verwirklichen.
