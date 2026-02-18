Werbung in die Iris brennenJetzt kostenlos streamen
TMDA
Folge 41: Werbung in die Iris brennen
Man startet irgendwo bei alten Häusern und gepflanzten Eichen für die nächste Generation und landet plötzlich bei der Frage, ob man Werbung direkt in die Netzhaut von Autofahrern brennen kann. Genau so fühlt sich diese Folge an. Es geht um komplett absurde, aber erschreckend logisch gedachte Business-Ideen: Solarparks an Autobahnen, die Logos in deine Augen reflektieren, Blitzer, die Werbung einbrennen und von RTL betrieben werden, und die Vision, dass dein ganzes Leben irgendwann wie ein HUD mit Dauerwerbung aussieht. Zwischendurch wird’s persönlich und ziemlich ehrlich: Warum 50 Cent wahrscheinlich 80% seines Tages damit verbringt, andere Leute maximal zu trollen Warum Leute wie Jamie Oliver trotz Legasthenie erfolgreicher sind als alle anderen Warum man manchmal genau zwischen „zu uncool für cool“ und „zu cool für Mainstream“ festhängt Und warum genau das vielleicht der Sweet Spot ist Es ist passiert: eine Idee und ein bisschen Presse kommen zur Abwechselung mal von Nisse! nach 2 Jahren Hustle erblicken genau jetzt die beiden streng limitierten Padel-Schläger, die Nisse für Dunlop designt hat, das Licht der Welt! und die Teens sollen davon natürlich auch was haben: auf www.DunlopSports.com bekommt Ihr mit dem Code „NISSE20“ die Modelle für 20% günstiger. Dazu noch ein kurzer Realitätscheck aus dem Casino: 10€ rein, kurz wie ein König fühlen, rausgehen mit dem Gefühl, man hätte eigentlich auch 5.000€ machen können – und genau da checkst du, wie dein Kopf dich verarscht. Am Ende bleibt ein Gedanke hängen:Du wachst jeden Morgen auf und denkst, das ist normal. Ist es nicht. Und das ist wahrscheinlich mehr wert als jede Summe, die du irgendwo gewinnen könntest.
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