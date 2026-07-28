Alternative für Gemischtes Hack - TMDA JubiläumJetzt kostenlos streamen
TMDA
Folge 57: Alternative für Gemischtes Hack - TMDA Jubiläum
Eigentlich sollte es die große Jubiläumsfolge werden. Blöd nur, dass unterwegs auffällt: Ein Jahr hat gar nicht 56 Wochen. Trotzdem wird gefeiert – mit völlig absurden Geschenken, selbstgebauten Masken und einer Identitätskrise, bei der plötzlich Tommy Schmidt und Felix Lobrecht mit am Tisch sitzen. Außerdem geht es um das FBI auf der Jagd nach Zeitreisenden, eine neue Weltzeit mit 100 Minuten pro Stunde, Roboter-Hunde mit Maschinengewehr, Napoleon gegen Kaninchen, die dümmsten Club-Tricks aller Zeiten und die Frage, warum Tom bei Tom & Jerry vielleicht längst tot ist. Dazu gibt es einen kleinen Rückblick auf das erste TMDA-Jahr, Geschichten aus den vergangenen Folgen, einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts und natürlich jede Menge komplett eskalierende Gedankenspiele, die vermutlich niemals umgesetzt werden dürfen. Eine Folge irgendwo zwischen Jubiläum, Verschwörung, Startup-Idee und absolutem Kontrollverlust. Themen: • Das verspätete Jubiläum und das 56-Wochen-Jahr • Die Geschenke inklusive Gemischtes-Hack-Masken • FBI-Agenten auf Zeitreisen-Jagd • Die 100-Minuten-Stunde als Startup • Bonnie & Grock und GTA mit KI • Tom & Jerry: Die düstere Verschwörung • Rückblick auf ein Jahr TMDA • Spotify, Coldplay und gelöschte Folgen • Padeltrainer-Streit geht weiter • Napoleon gegen Kaninchen
Weitere Folgen in Staffel 1
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