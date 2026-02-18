Der letzte Kommentar gewinnt Kok**n aus WilhelmshavenJetzt kostenlos streamen
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Folge 52: Der letzte Kommentar gewinnt Kok**n aus Wilhelmshaven
Deutschland steht vor seiner größten Gesundheitsreform seit der Erfindung der Krankenkassenkarte: die AOK-Biegung. Jeder Mensch bekommt morgens ein Rohr, biegt sich einmal Richtung Boden und liefert damit nicht nur persönliche Beweglichkeitsdaten, sondern auch Rohmaterial für eine neue deutsche Industrieoffensive. Fitness-Test, Planwirtschaft, Metallverarbeitung und absoluter Größenwahn in einer einzigen Startup-Idee. Nisse ist entsetzt, Fynn sieht 84 Millionen potenzielle Kunden und irgendwo zwischen Krankengymnastik, Rheinmetall und Müllabfuhr entsteht vielleicht das schlechteste Geschäftsmodell aller Zeiten. Nebenbei wird geklärt, warum niemand mehr irgendwas glaubt: Der Dackel singt am Klavier und alle schreien KI. Augustada macht aufwendige Videos und plötzlich denkt jeder, auch die Musik sei vom Roboter. Dann kommt Looki ins Spiel, ein KI-Wearable, das theoretisch dein ganzes Leben filmt, deine Gewohnheiten auswertet und dir irgendwann sagt, wann deine Beziehung kaputtgegangen ist. Willkommen in der Zukunft, in der ein romantischer Roboter entscheidet, ob du Blumen, Mon Chéri oder doch lieber gar nichts kaufen solltest.Außerdem geht es um virale Gewinnspiele, 50 Euro für den letzten Spotify-Kommentar, Padelschläger, „Du bist gut genug“ als internationalen Deutschland-Moment, angeblich nüchterne OMR-Businessleute, acht Tonnen Kokain in Wilhelmshaven, SLEEK Magazine, mutiges Anquatschen, Plastikblumen-Angebote für Fashion-Shootings, alte Medikamente in Schubladen, More-Nutrition-Albträume, Wim Wenders im Kino, Matrix-Schwestern in Hotelbars, Jonathan Meese mit Gorilla-Präsentation und die ewige Frage: Muss ein echter Künstler aussehen wie ein Multimillionär – oder wie jemand, der gleich unter eine Brücke zieht? Folge 52 ist Rohrbiegen, KI-Paranoia, Kokainlogistik, Beziehungstherapie durch Gadgets und Kulturmagazin-Euphorie in einer einzigen sehr merkwürdigen Dienstagnisse
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