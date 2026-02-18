Die Zingler fressen das Saarland auf!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 48: Die Zingler fressen das Saarland auf!
Ein Mensch. Ein Leben. Und irgendwo zwischen Atombombe, BASIC und Bacardi Breezer verlieren wir komplett die Spur. In dieser Folge geht’s los wie ein Geschichtsbuch – und endet irgendwo zwischen Startup-Ideen, Medienkritik und der Frage, ob man Serena Williams beim Kettenrauchen schlagen kann. Ausgangspunkt ist die absurde, fast schon übermenschliche Biografie von John George Kemeny: Mit 27 Professor, Assistent von Albert Einstein, später Zusammenarbeit mit Richard Feynman, Mitwirkung am Manhattan Project – und dann einfach mal nebenbei die Programmiersprache BASIC erfunden. Casual. Von dort aus nimmt der Podcast genau die Kurve, die du erwartest: keine. Zwischen Medienkritik, komplett eskalierenden Business-Ideen und philosophischen Abzweigungen entsteht ein Gespräch, das gleichzeitig absurd und überraschend klug ist. Genie & Größenwahn: Wie ein einzelnes Leben Wissenschaft, Krieg und Computer revolutionieren konnte Medienmechaniken: Warum Interviews oft nicht das sind, was sie vorgeben zu sein Startup-Wahnsinn: Von „Shability“ bis „umzingeln.de“ – Ideen zwischen genial und komplett drüber Sprache im Wandel: Denglisch, Generationen-Clash und kulturelle Verschiebungen Gesellschaft & Ethik: Inklusion, Fairness und wo Kapitalismus anfängt, unangenehm zu werden Popkultur & Absurdität: Von Good Will Hunting bis zu hypothetischen Rauch-Battles Random Facts fürs Leben: Dinge, die du nie gebraucht hast – aber jetzt weißt Kurz gesagt: Diese Folge ist wie ein Gespräch um 3 Uhr morgens in der Küche – nur dass plötzlich Einstein im Raum steht, jemand eine Business-Idee pitcht und nebenbei jemand erklärt, wie man zuverlässig Sodbrennen bekommt.
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