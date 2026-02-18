Keine Macht den Stil-PflanzenJetzt kostenlos streamen
TMDA
Folge 50: Keine Macht den Stil-Pflanzen
In dieser Folge wird wieder alles gleichzeitig gelöst – und verschlimmert. Zwischen LeBron James’ legendärem Geiz, milliardenschweren YouTube-Werbepausen und der Frage, ob wahres Vermögen einfach nur nicht ausgegebenes Geld ist, entwickeln sich Finanztheorien, die jedem Steuerberater spontane Schweißausbrüche bescheren würden. Außerdem: Warum die Zukunft des Sports möglicherweise aus gedopten Athleten, Robotern und spektakulären Knochenbrüchen besteht, weshalb das Dschungelcamp erstaunlich oft anklopft, und wie man mit einer einzigen Startup-Idee gleichzeitig die Pflanzenwelt, den Wasserverbrauch und die gesellschaftliche Ordnung neu denken kann. Stichwort: Kak-Lilie. Dazu gibt es Geschichten über absurde Podcast-Produktionen in fremden Luxuswohnungen, verlorene TikTok-Existenzen für 500 Euro Display-Reparaturkosten, OMR-Beobachtungen, Promi-Begegnungen, alte Plattenvertrags-Geschichten und die vielleicht wichtigste Frage unserer Zeit: Was passiert, wenn man eine Lilie mit einem Kaktus kreuzt – und warum endet das vermutlich in einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte? Eine Folge zwischen Größenwahn, Geschäftsideen, Gesellschaftskritik und komplettem Kontrollverlust. Also eigentlich eine ganz normale Folge.
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