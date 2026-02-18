Drogen, Dreadlocks und Dr. Sommer!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 44: Drogen, Dreadlocks und Dr. Sommer!
69 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Diese Folge fühlt sich an wie ein Mix aus Kindheitswissen, kompletten Absturz-Stories und der Frage, warum eine einzige Sekunde dein ganzes Leben entscheiden kann. Es geht los mit scheinbar harmlosen Facts: Warum Babys direkt nach der Geburt greifen Was wir noch von Affen gelernt haben Und warum dein Schädel früher einfach ein Loch hatte Und dann kippt es ziemlich schnell. Plötzlich geht’s um: Extrem absurde Kindheitserlebnisse Eine völlig wilde Sri-Lanka-Story mit Dschungel, Verletzung und Not-OP Und die Erkenntnis, dass man als Kind manchmal einfach komplett ungeschützt durchs Leben geschickt wird
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
Enthält Produktplatzierungen