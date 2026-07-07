War Oma bei Osho in HannoverJetzt kostenlos streamen
TMDA
Folge 54: War Oma bei Osho in Hannover
"Ein deutscher Pilates-Erfinder, ein nackter Peter Lustig, ein Muttermilch-Café namens „Mutter um die Ecke“ und ein Fahrstuhl, in dem man lieber nicht zu lange stehen will: Folge 54 ist wieder so ein TMDA-Fiebertraum, bei dem aus einer kleinen Körperübung plötzlich eine Sekte, ein Vatikan-Liveevent und ein Milliarden-Immobilienprojekt in Tokio wird. Fynn und Nisse bauen weibliche Guru-Teams, erfinden neue Parktricks für Berlin, diskutieren das große Steuerquartett, planen ein Glas-Hochhaus für Menschen ohne Wohnzimmer und verlieren sich komplett zwischen Ritter Sport, TV-Quoten, Papst-Anekdoten, The Line und Opas, die Heimwerken beibringen. Grundlage ist das Transkript zu Folge 54. Themen aus der Folge: • Josef Pilates, Krankenhaus-Übungen und das Wood Wide Web des Körpers• Osho, Peter Lustig und die Frage, wer hier eigentlich wessen Vater ist• Das Muttermilch-Café „Mutter um die Ecke“ und die Geburt einer sehr fragwürdigen Religion• Andrew Tate, Papst-Show, Schweizer Garde und das absurdeste Liveevent der Welt• The Line, Glaswohnungen, Fahrstuhl-Klos und das schlechteste beste Startup aller Zeiten"
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