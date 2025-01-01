Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 38: Formwandler
41 Min.Ab 12
In vielen Kulturen gibt es Legenden und Geschichten von Formwandlern - Wesen wie Vampire, Werwölfe oder Gottheiten, die sich zu den Menschen herablassen. Die heutige Folge verbindet die Formwandler mit außerirdischen Wesen, die die Erde besuchen.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC