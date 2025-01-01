Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Formwandler

A+EStaffel 12Folge 38
Formwandler

FormwandlerJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 38: Formwandler

41 Min.Ab 12

In vielen Kulturen gibt es Legenden und Geschichten von Formwandlern - Wesen wie Vampire, Werwölfe oder Gottheiten, die sich zu den Menschen herablassen. Die heutige Folge verbindet die Formwandler mit außerirdischen Wesen, die die Erde besuchen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen