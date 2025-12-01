Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie im Himmel so auf Erden

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 13vom 30.12.2025
41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Die Wissenschaftler der antiken Welt hatten großes Interesse an der Abbildung und Deutung der Gestirnskonstellationen. Wurde astrologisches Wissen von Außerirdischen auf die Erde gebracht und gibt es gar einen astrologischen Code, dessen Entschlüsselung so viele mysteriöse Phänomene auf unserer Welt erklären würde?

