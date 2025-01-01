Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Druidenzirkel
41 Min.Ab 12
Was hat es mit dem Druidenzirkel auf sich, der vor Jahrhunderten in die USA reiste und dort sein uraltes Wissen - übermittelt von Aliens - verbreitete?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC