Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Infiziert
41 Min.Ab 12
Ist es möglich, dass Aliens in ferner Vergangenheit die Entwicklung der Menschen beeinflussten, indem sie Virus-Epidemien auf unserem Planeten veranlassten?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC