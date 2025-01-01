Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unglaubliche Artefakte

A+EStaffel 12Folge 40
Unglaubliche Artefakte

Unglaubliche ArtefakteJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 40: Unglaubliche Artefakte

41 Min.Ab 12

Unsere Vorfahren erschufen atemberaubende Artefakte, für die selbst Wissenschaftler der heutigen Zeit keine Erklärung finden. Diese antiken Gegenstände wurden von fortschrittlichen Kulturen kreiert, die über ein enormes Wissen verfügten. Brachten Außerirdische dieses Wissen auf die Erde?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen