Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 14
Folge 14: Nuklearer Plan

41 Min.Ab 12

Seit der Detonation der ersten Atombombe im Jahr 1945, gibt es laufend Berichte von UFO-Sichtungen in der Nähe von Nuklearanlagen. Ist es möglich, dass Außerirdische genau beobachten, wie wir Menschen mit diesem gefährlichen Gut umgehen?

