Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 14: Nuklearer Plan
41 Min.Ab 12
Seit der Detonation der ersten Atombombe im Jahr 1945, gibt es laufend Berichte von UFO-Sichtungen in der Nähe von Nuklearanlagen. Ist es möglich, dass Außerirdische genau beobachten, wie wir Menschen mit diesem gefährlichen Gut umgehen?
