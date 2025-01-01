Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 11: Transdimensional
41 Min.Ab 12
Wie lassen sich paranormale Ereignisse erklären? Einige Alien-Forscher behaupten, dass beispielsweise Geister oder Engel eigentlich außerirdische Wesen sind, die aus anderen Dimensionen mit uns kommunizieren.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC