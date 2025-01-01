Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 12: Feuerinseln
41 Min.Ab 12
Dem Glauben der hawaiianischen Ureinwohner nach, stammen ihre Vorfahren von einem fernen Stern. Gibt es Beweise, dass die Inseln einst von Außerirdischen bewohnt wurden?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC