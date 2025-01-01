Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Reptiloiden

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 8
Reptiloiden

ReptiloidenJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 8: Reptiloiden

41 Min.Ab 12

In vielen religiösen Traditionen der Erde spielen Schlangengötter eine besondere Rolle. Selbst in der Bibel werden reptiloide Wesen erwähnt. Weisen diese Geschichten auf eine Reptilien-ähnliche Außerirdischengattung hin?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen