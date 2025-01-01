Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Geheimnisvolle Gräber
43 Min.Ab 12
Überall auf der Welt entdecken Forscher Gräber mit geheimnisvollem Inhalt und obwohl die Fundstellen weit verstreut sind, scheint es immer wieder Ähnlichkeiten zu geben. Wie ist dies möglich? Eine Erklärung für dieses Phänomen könnten die Prä-Astronautik-Theorien sein ...
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC