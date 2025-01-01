Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 14: Die Macht der Drei
43 Min.Ab 12
Schon unsere Vorfahren begegneten der Zahl drei mit Ehrfurcht, und auch heute spielt sie eine besondere Rolle in Kunst, Architektur, Wissenschaft und Religion. Was fasziniert die Menschheit an dieser Ziffer?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC