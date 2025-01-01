Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Entführt
43 Min.Ab 12
Der Glaube daran, von Aliens entführt worden zu sein, ist so alt wie die Geschichte und selbst in der Bibel finden sich Erzählungen, die von möglichen Entführungen berichten. Kann es tatsächlich sein, dass Menschen seit tausenden von Jahren immer wieder von Außerirdischen verschleppt werden? Welches Ziel würden sie damit verfolgen?
