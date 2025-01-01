Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Entführt

A+EStaffel 5Folge 4
Entführt

EntführtJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 4: Entführt

43 Min.Ab 12

Der Glaube daran, von Aliens entführt worden zu sein, ist so alt wie die Geschichte und selbst in der Bibel finden sich Erzählungen, die von möglichen Entführungen berichten. Kann es tatsächlich sein, dass Menschen seit tausenden von Jahren immer wieder von Außerirdischen verschleppt werden? Welches Ziel würden sie damit verfolgen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen