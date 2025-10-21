Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 12vom 21.10.2025
43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Das Volk der Sumerer im antiken Mesopotamien war seiner Zeit voraus: Es verfügte über außerordentliche Kenntnisse in Schrift, den Wissenschaften, Medizin und Infrastruktur. Es dankte dafür den Gottheiten Anunnaki - geflügelten Wesen, die den Menschen Wissen schenkten. Woher stammen sie und könnte es auch in unserer nahen Zukunft ein Wiedersehen mit den Anunnaki geben?

