43 Min.Ab 12

Die peruanische Wüste ist übersät mit seltsamen Linien, die nicht nur geometrische Muster, sondern auch Tiere und extraterrestrische Gestalten zeigen. Woher stammen diese Nasca-Linien und vor allem, wie konnten sie vor tausenden von Jahren erstellt werden? Prä-Astronautiker vermuten eine Verbindung zu außerirdischen Mächten ...

