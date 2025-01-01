Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Von Dänikens Theorien
43 Min.Ab 12
Mit seinem Buch über die Prä-Astronautik hat Erich von Däniken die Theorie über den Besuch von Außerirdischen auf unserer Erde für die breite Leserschaft zugängig gemacht. Auf seinen Reisen sammelte von Däniken Hinweise und angebliche Beweise für seine Annahmen. Doch eine wichtige Frage bleibt bis heute offen: Werden die Aliens eines Tages zurückkommen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC