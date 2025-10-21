Kaiser, Könige und PharaonenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Kaiser, Könige und Pharaonen
43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Jahrhunderte alte Herrscherfamilien und legendäre Anführer beriefen sich nicht selten auf ihr vermeintlich göttliches Recht, zu regieren. Vielen alten Machthabern wird überwältigende Kraft, Weisheit und Begabung zugesprochen und teilweise galten sie sogar selbst als Götter mit dem "Herrscher-Gen". Ist dieses Gen möglicherweise gar kein Produkt der Evolution, sondern das Ergebnis von Eingriffen außeririscher Besucher?
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC