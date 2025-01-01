Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Götter der Wikinger

A+EStaffel 5Folge 6
Die Götter der Wikinger

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 6: Die Götter der Wikinger

43 Min.Ab 12

Die Götter der Wikinger waren Giganten mit erstaunlichen und fürchterlichen Kräften. Doch sind die Geschichten über diese Mächte wirklich nur Mythen und Erzählungen oder hatten die nordischen Stämme womöglich Kontakt zu Außerirdischen, die sie als Götter verehrten?

