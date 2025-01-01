Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Portale
43 Min.Ab 12
Legenden aus der ganzen Welt berichten von heiligen Portalen zum Reich der Götter; Eingänge, durch die man im Nu die Erde verlassen und in eine andere Sphäre treten kann. Sind diese Portale nur Erfindungen oder Mythen? Könnte es sich dabei tatsächlich um Transfermöglichkeiten in andere Welten handeln?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC