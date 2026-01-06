Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 1: Teuflischer Pfarrer
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Den Pfarrer A.B. Schirmer umgeben mehrere mysteriöse Todesfälle: 2008 stirbt seine Frau bei einem tragischen Autounfall und kurz darauf erschießt sich ein Gemeindemitglied in seinem Büro. Als die Polizei daraufhin anfängt, in der Vergangenheit des Geistlichen zu stöbern, entdecken sie, dass auch Schirmers erste Frau bei einem seltsamen Unfall ums Leben kam ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
