Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 8: Finger am Abzug
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Im September 2011 ruft die 27-jährige Jessica Alinsky völlig aufgelöst den Notruf an: Ihr Freund Matt Gailie hat sich erschossen. Als die Polizei eintrifft, sieht alles zunächst tatsächlich nach einem Selbstmord aus, der Tote hat sogar noch den Finger am Abzug. Doch einige Ermittler zweifeln am Tathergang. Hat Jessica ihren Freund womöglich erschossen und die Szene dann inszeniert?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren