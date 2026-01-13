Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Blutsverrat

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 13.01.2026
Blutsverrat

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 3: Blutsverrat

43 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Der Tod von Robert Stasiak im Jahr 1977 wird als Selbstmord zu den Akten gelegt. Seine hinterbliebene Ehefrau Kathy glaubt nicht an einen Suizid, während die gemeinsame Tochter Stephanie ihre Mutter für das tragische Ereignis verantwortlich macht. Erst Jahre später führt ein Geständnis die beiden Frauen wieder zueinander und sie tun alles dafür, endlich die Wahrheit aufzudecken.

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

