Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Der mysteriöse Tod von Morgan Ingram

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 03.02.2026
Der mysteriöse Tod von Morgan Ingram

Der mysteriöse Tod von Morgan IngramJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 9: Der mysteriöse Tod von Morgan Ingram

65 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Paul Holes untersucht noch einmal den Fall von Morgan Ingram: Der Tod der 20-Jährigen wurde als Selbstmord durch eine Überdosis zu den Akten gelegt. Ihre Eltern behaupten jedoch, dass die junge Frau verfolgt und schließlich ermordet wurde. Aber was ist wirklich geschehen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
Kabel Eins Doku
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen