SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 13.01.2026
Folge 4: Zwei Tote, ein Verdächtiger

43 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Dr. Toni Henthorn und ihr Ehemann Harold sind zur Feier ihres zwölften Jahrestags in den Rocky Mountains unterwegs, als es zu einer Tragödie kommt: Toni stürzt von einer Klippe und stirbt. Ihre Familie glaubt jedoch nicht an einen Unfall und gibt nicht auf, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Bei den weiteren Ermittlungen stößt das FBI dann sogar auf ein zweites Opfer ...

