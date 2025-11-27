Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 5: Mörderischer Polizist
42 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Viki Lozano wird eines Abends tot auf ihrem Bett aufgefunden, mit einer Schusswunde in der Brust. Neben ihr liegt die Waffe ihres Ehemanns und ein Set, um diese zu reinigen. Bobby Lozano, der bei der Polizei arbeitet, spricht von einem tragischen Unfall. Doch Vikis Mutter vermutet, dass ihr Schwiegersohn die Finger im Spiel hat. Der Tod wird letztendlich als Selbstmord zu den Akten gelegt, doch die Reporterin Donna Fielder gibt nicht auf ...
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
