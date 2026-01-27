Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tödliche Prophezeiung

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 27.01.2026
Tödliche Prophezeiung

Tödliche ProphezeiungJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 7: Tödliche Prophezeiung

42 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

An Weihnachten 1997 kommt es zu einem Brand, bei dem Dawn Hacheney ums Leben kommt. Ihr Mann Nick, der Stunden später von der Entenjagd nach Hause kommt, ist am Boden zerstört. Der Tod wird als Unfall zu den Akten gelegt, doch vier Jahre später führt die Geschichte eines selbsternannten Propheten dazu, dass der Fall noch einmal aufgerollt wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
Kabel Eins Doku
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen