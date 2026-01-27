Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 7: Tödliche Prophezeiung
42 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
An Weihnachten 1997 kommt es zu einem Brand, bei dem Dawn Hacheney ums Leben kommt. Ihr Mann Nick, der Stunden später von der Entenjagd nach Hause kommt, ist am Boden zerstört. Der Tod wird als Unfall zu den Akten gelegt, doch vier Jahre später führt die Geschichte eines selbsternannten Propheten dazu, dass der Fall noch einmal aufgerollt wird ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
