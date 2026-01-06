Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 10: Tödliches Bad
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Am 27. April 2012 wird Lisa Cutler leblos in ihrer Badewanne gefunden. Ihr Ehemann Chad versucht vergeblich, sie wiederzubeleben und verständigt anschließend den Notruf. Die Rettungskräfte können für die junge Frau nichts mehr tun, die im Krankenhaus verstirbt. War ihr tragischer Tod wirklich ein Unfall?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren