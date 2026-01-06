Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tödliches Bad

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 06.01.2026
Tödliches Bad

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 10: Tödliches Bad

41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Am 27. April 2012 wird Lisa Cutler leblos in ihrer Badewanne gefunden. Ihr Ehemann Chad versucht vergeblich, sie wiederzubeleben und verständigt anschließend den Notruf. Die Rettungskräfte können für die junge Frau nichts mehr tun, die im Krankenhaus verstirbt. War ihr tragischer Tod wirklich ein Unfall?

