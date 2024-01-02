Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 02.01.2024
Unfall, Selbstmord oder Mord?

41 Min.Folge vom 02.01.2024Ab 12

Im April 1995 erhält die Polizei einen bizarren Notruf: Patrick Smith gibt an, dass seine Frau Amanda sich selbst in den Hinterkopf geschossen hat. Die Ermittler untersuchen den Tatort und nehmen den Zeugen genauer unter die Lupe. Ist ein Waffen-Fetisch der Grund für den Tod der jungen Frau? Oder handelt es sich um Mord?

