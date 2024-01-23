Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Ein verheerender Brand

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 23.01.2024
Ein verheerender Brand

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 8: Ein verheerender Brand

41 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Am 30. April 2011 setzt Brad Seacat einen verzweifelten Notruf ab: Er berichtet, dass seine Frau Vashti das Haus angezündet und sich anschließend erschossen hat. Freunde und Familie der jungen Mutter zweifeln am Tathergang und verdächtigen Brad des Mordes ...

