Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 8: Ein verheerender Brand
23.01.2024
Am 30. April 2011 setzt Brad Seacat einen verzweifelten Notruf ab: Er berichtet, dass seine Frau Vashti das Haus angezündet und sich anschließend erschossen hat. Freunde und Familie der jungen Mutter zweifeln am Tathergang und verdächtigen Brad des Mordes ...
