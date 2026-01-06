Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 11: Tödliche Liebe
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Am 31. Oktober 2014 verständigt Connor Scott den Notruf, da seine Verlobte Kaylyn Whitaker eine Schusswunde am Kopf aufweist. Die Familie der jungen Frau glaubt nicht an einen Selbstmord und auch die Beamten zweifeln an Connors Aussagen. Die Beweislage ist jedoch nicht eindeutig. Erst im Februar 2019 erhält die Polizei einen entscheidenden Anruf ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
