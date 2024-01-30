Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 30.01.2024
Folge 9: Die Frau des Polizisten

41 Min.Folge vom 30.01.2024Ab 12

Am 21. Oktober 2007 wird die Frau eines Polizisten tot aufgefunden. Tera Chavez soll sich mit der Dienstwaffe ihres Mannes das Leben genommen haben. Die Familie der jungen Frau zweifelt jedoch am Tathergang und bittet die Polizei, Levi Chavez genauer unter die Lupe zu nehmen.

