Tödlicher Crash

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 23.01.2024
Folge 7: Tödlicher Crash

41 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Im März 2002 kommt es in einer kalten Nacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Ein roter Jeep rammt ein stehendes Fahrzeug, Deborah Hollermann kommt ums Leben, während ihr Mann Steve unverletzt bleibt. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch ein Beamter sieht sich den Fall genauer an ...

Kabel Eins Doku
